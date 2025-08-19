18.2 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

ESTADO IMPULSA EMPRENDIMIENTOS EN ZARAGOZA CON FORO INFORMATIVO Y CONVENIO

By Redacción
82
spot_img
martes, agosto 19, 2025

• Sifide realiza un foro informativo dirigido a emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios y la firma del convenio con el Ayuntamiento de Villa de Zaragoza.

El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) realizó un foro informativo en Villa de Zaragoza, dirigido a emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios turísticos y firmó un convenio de colaboración con el ayuntamiento para establecer un enlace permanente en las oficinas municipales de la Dirección de Comercio.
En seguimiento de la instrucción del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, de acercar los servicios a las familias de las cuatro regiones, el titular de Sifide, Jovanny de Jesús Ramón Cruz, destacó que el acuerdo permitirá que las y los interesados en un financiamiento, puedan recibir asesoría personalizada y seguimiento puntual a sus trámites.
El foro informativo contó con la participación de más de 100 asistentes y ofreció orientación sobre los programas que el Sifide pone a disposición para fortalecer el desarrollo económico local y regional sin límites, promoviendo la inclusión financiera y generando oportunidades en cada rincón de San Luis Potosí.

Artículo anterior
A un mes de operaciones, “cuadrilla de cierre” de Interapas realiza 142 acciones de rehabilitación de pavimento
Artículo siguiente
ENTREGARÁN MÁS LOTES DEL PROGRAMA TU CASA TU APOYO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.