ESTADO IMPULSA EMPRENDIMIENTOS EN ZARAGOZA CON FORO INFORMATIVO Y CONVENIO

• Sifide realiza un foro informativo dirigido a emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios y la firma del convenio con el Ayuntamiento de Villa de Zaragoza.

El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) realizó un foro informativo en Villa de Zaragoza, dirigido a emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios turísticos y firmó un convenio de colaboración con el ayuntamiento para establecer un enlace permanente en las oficinas municipales de la Dirección de Comercio.

En seguimiento de la instrucción del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, de acercar los servicios a las familias de las cuatro regiones, el titular de Sifide, Jovanny de Jesús Ramón Cruz, destacó que el acuerdo permitirá que las y los interesados en un financiamiento, puedan recibir asesoría personalizada y seguimiento puntual a sus trámites.

El foro informativo contó con la participación de más de 100 asistentes y ofreció orientación sobre los programas que el Sifide pone a disposición para fortalecer el desarrollo económico local y regional sin límites, promoviendo la inclusión financiera y generando oportunidades en cada rincón de San Luis Potosí.