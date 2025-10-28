19.9 C
San Luis Potosí
ESTADO IMPULSA “DEFENSORÍA EN TU CASA”, QUE GARANTIZA ACCESO DIGNO A LA JUSTICIA

martes, octubre 28, 2025
* El Gobierno que encabeza Ricardo Gallardo, a través de la Defensoría Pública, realiza visitas domiciliarias a cargo de su personal en las comunidades más alejadas.

Con el respaldo de la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Defensoría Pública del Estado impulsa el programa “Defensoría en tu Casa” con visitas domiciliarias a cargo de su personal en las comunidades más alejadas o en zonas donde las o los usuarios tienen algún impedimento de traslado para recibir asesoría, gestión o representación legal.
En seguimiento a la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el titular de la dependencia, Edgar Valdez Zavala, informó que dicho programa se aplica para las personas que, por salud, condición de discapacidad o alguna otra vulnerabilidad no pueden trasladarse a las oficinas por lo que se realiza una visita especial para la salvaguarda de sus derechos.
Señaló que se da seguimiento a este programa como un esfuerzo que acerca a las personas defensoras públicas para que se otorgue el servicio legal que se requiere en casos específicos ofreciendo orientación jurídica, garantizando el acceso real a la justicia, además de dar atención más cercana y humana durante estas visitas.

