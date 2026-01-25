26 C
San Luis Potosí
ESTADO IMPULSA DEFENSORÍA EN LAS CUATRO REGIONES

By Redacción
domingo, enero 25, 2026

* El programa “Defensoría en tu Casa” acerca asesoría jurídica gratuita a personas en condición de vulnerabilidad en la capital y Ciudad Valles.

La atención jurídica en San Luis Potosí se fortalece con acciones que priorizan la cercanía y la sensibilidad social. A través del programa “Defensoría en tu Casa”, la Secretaría General de Gobierno (SGG) y la Defensoría Pública del Estado brindan asesoría legal gratuita a personas que, por su condición, no pueden trasladarse a las oficinas, una iniciativa que cuenta con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y refleja el cambio que se vive y se siente en el acceso a la justicia.
El programa ha ofrecido atención directa en San Luis Potosí y Ciudad Valles, con el apoyo del personal regional. Estas jornadas permiten dar seguimiento puntual a casos de personas en situación de vulnerabilidad, acercando soluciones legales de manera respetuosa y oportuna, directamente en sus domicilios.
Casos como el de una persona adulta mayor que recibió asesoría jurídica en su hogar confirman el impacto social del programa, al garantizar el derecho de acceso a la justicia sin barreras físicas ni económicas. Con este enfoque humano, San Luis Potosí avanza en la construcción de instituciones más cercanas, donde la justicia se ejerce con responsabilidad y alcance sin límites.

