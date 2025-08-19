ESTADO IMPULSA CAPACITACIÓN INTERNACIONAL PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO

* Ofrece becas completas en Japón para formar a la próxima generación de líderes en tecnologías emergentes.

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) convoca a estudiantes de posgrado de programas presenciales a participar en el Programa de Formación en Tecnologías Emergentes del Futuro, EmFuTech 2025, que se llevará a cabo en Osaka, Japón del 29 de septiembre al 21 de noviembre de 2025. Este programa intensivo de ocho semanas combina capacitación técnica, proyectos aplicados, mentorías especializadas y participación en la Expo Mundial Osaka 2025.

Gracias al apoyo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona al desarrollo, ciencia y tecnología, Copocyt cubrirá el costo total del programa, vuelos y un apoyo de hasta mil 500 dólares para hospedaje para un máximo de tres participantes. Entre los requisitos destacan ser estudiante de posgrado activo en una institución de San Luis Potosí, contar con al menos el 50 por ciento de créditos cursados, promedio mínimo de 8.0, dominio del inglés y pasaporte vigente.

La documentación se debe enviar en formato físico y electrónico al Copocyt, así como registrarse en la página oficial del Mirai Innovation Research Institute, antes del 26 de agosto de 2025 a las 14:00 horas.