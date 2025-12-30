10.2 C
ESTADO GESTIONA APOYOS FEDERALES A TRABAJADORES DE SALUD

By Redacción
68
martes, diciembre 30, 2025

• Debido a la falta de una partida presupuestal federal, se ha retrasado el pago de medidas de fin de año.

El Gobierno Estatal mantiene las acciones de gestión ante la Federación para que se realice la ministración de recursos federales pendientes y poder cumplir con las medidas de fin de año a trabajadores de la salud.
Tras la transferencia de centros de salud, hospitales y almacén, así como personal al sistema IMSS-Bienestar, algunas obligaciones administrativas se mantenían aún este año en los Servicios de Salud del Estado, pero dependen de presupuesto federal, como son las medidas de fin año.
Además de realizar las gestiones con la federación, los directivos de los Servicios de Salud han informado en tiempo y forma al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud sección 33, así como con el sindicato del Hospital Central.

