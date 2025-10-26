ESTADO FORTALECE TRANSPARENCIA Y CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

* La Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional consolidó los procesos legales y transparentes en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (Cocodi), en cumplimiento del numeral 37 del Capítulo IV del Acuerdo Administrativo que establece las disposiciones del Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal. Esta acción responde a la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer sin límites instituciones y procesos administrativos legales y transparentes.

La sesión se centró en revisar los avances en control, transparencia y cumplimiento institucional de la dependencia. Se evaluaron metas y objetivos, se dio seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética, se presentó el reporte de cumplimiento de la Plataforma Estatal de Transparencia y se revisaron observaciones pendientes por solventar, reforzando la rendición de cuentas.