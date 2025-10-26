14.2 C
San Luis Potosí
type here...
ESTADO

ESTADO FORTALECE TRANSPARENCIA Y CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

By Redacción
119
lunes, octubre 27, 2025
spot_img

* La Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional consolidó los procesos legales y transparentes en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (Cocodi), en cumplimiento del numeral 37 del Capítulo IV del Acuerdo Administrativo que establece las disposiciones del Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal. Esta acción responde a la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer sin límites instituciones y procesos administrativos legales y transparentes.
La sesión se centró en revisar los avances en control, transparencia y cumplimiento institucional de la dependencia. Se evaluaron metas y objetivos, se dio seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética, se presentó el reporte de cumplimiento de la Plataforma Estatal de Transparencia y se revisaron observaciones pendientes por solventar, reforzando la rendición de cuentas.

Artículo anterior
SAN LUIS IMPULSA LA CIENCIA E INNOVACIÓN EN EL CAMPO
Artículo siguiente
IMPULSA DIP. DULCELINA SÁNCHEZ DE LIRA PROPUESTA PARA QUE EL MUNICIPIO DE VENADO SEA CATALOGADO COMO PUEBLO MÁGICO
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.