ESTADO

ESTADO FORTALECE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PUEBLOS ORIGINARIOS

jueves, agosto 7, 2025

* Firman convenio el Gobierno Estatal y el Instituto Tecnológico Superior de Rioverde para impulsar la educación superior de juventudes de pueblos y comunidades originarias.

En cumplimiento a la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de impulsar una educación superior sin límites para jóvenes de pueblos originarios, el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y el Instituto Tecnológico Superior de Rioverde firmaron un Convenio Marco de colaboración académica, científica y tecnológica.
Este acuerdo permitirá desarrollar proyectos de investigación, programas académicos y tecnológicos, así como capacitar a personal especializado. Como primer acción, se impartió la conferencia “Libre determinación de los Pueblos Indígenas” al personal del Instituto promoviendo la reflexión sobre este derecho fundamental.

