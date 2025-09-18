ESTADO FORTALECE ACCIONES DE BÚSQUEDA CON ACUERDO INTERINSTITUCIONAL

• Busca mejorar la capacidad operativa y fomentar la coordinación entre dependencias.

La Secretaría General de Gobierno (SGG), a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), firmó un convenio con la Fiscalía General del Estado (FGE) para fortalecer la búsqueda de personas y mejorar la capacidad operativa de la CEBP mediante coordinación e intercambio de información y recursos, conforme a las instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó que este convenio permitirá la “aplicación de técnicas científicas avanzadas y peritajes multidisciplinarios”, para atender con mayor eficacia y oportunidad a las víctimas y sus familias. Asimismo, subrayó que esta colaboración fortalece el compromiso institucional con los derechos humanos y la justicia, al integrar esfuerzos para un sistema de búsqueda más eficiente y profesionalizado.

Torres Sánchez también dijo que se continuará brindando acompañamiento y apoyo sin límites a las familias y se mejorará el Laboratorio de Genética de la CEBP, con el fin de reducir la carga de trabajo en identificación forense e identificar a personas desaparecidas o no localizadas.