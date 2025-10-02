ESTADO COMPARTE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CON AUTORIDAD CONSULAR DE JAPÓN

-Sostienen encuentro de abierta retroalimentación, el titular de la SSPCE, Jesús Juárez Hernández y con el Cónsul General de Japón en León, Guanajuato, Takero Aoyama.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, sostuvo un encuentro con el Cónsul General de Japón en León, Guanajuato, Takero Aoyama, y el encargado de Asuntos Económicos, Kengo Okumura, para compartir los avances en materia de seguridad y tranquilidad social en el Estado.

Se presentó un panorama sólido de paz, estabilidad y rápida acción interinstitucional que permite generar certeza y confianza a inversionistas japoneses, quienes han encontrado en San Luis Potosí un lugar estratégico y seguro para crecer y fortalecer sus proyectos productivos.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la iniciativa privada internacional, garantizando condiciones óptimas de seguridad y desarrollo para seguir construyendo un San Luis Potosí de oportunidades.

El titular de la SSPCE, Jesús Juárez Hernández, refrendó su compromiso de sostener un diálogo abierto y respetuoso con todos los sectores, a fin de que conozcan los planes y las acciones que lleva a cabo el Estado con una estrategia sólida de buenos resultados en materia de pacificación y reconstrucción del orden y la paz pública.