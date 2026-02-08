20.8 C
ESTADO

ESTADO BRINDA ORDEN Y CERTEZA EN MATERIA CATASTRAL

domingo, febrero 8, 2026

* La coordinación entre Estado y municipios fortalece la gestión registral, mejora la atención ciudadana y consolida procesos más confiables en beneficio de las familias.

El Instituto Registral y Catastral (IRC) brindó acompañamiento técnico y capacitación en materia catastral al municipio de San Nicolás Tolentino, como parte de un trabajo permanente orientado a fortalecer la coordinación institucional y avanzar hacia una administración más ordenada, consistente y transparente de la información, tal como lo ha instruido el Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona.
Estas acciones impactan directamente en más de cuatro mil trámites correspondientes a la población empadronada del municipio, al generar mejores condiciones para la atención ciudadana y para la correcta integración de los datos catastrales, lo que permite procesos más claros y homogéneos en el ámbito municipal, reflejando el cambio que se vive y se siente en la forma de servir a las y los potosinos.

