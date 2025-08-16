ESTADO BRINDA APOYO SIN LÍMITES A TECNOLOGÍA ESPACIAL POTOSINA

* El Copocyt apoyó el proyecto de “Tecnología de cohetes de sondeo y suborbitales ligeros de bajo costo”.

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) apoyó el proyecto potosino “Tecnología de cohetes de sondeo y suborbitales ligeros de bajo costo”, que busca desarrollar cohetes para ensayar y probar dispositivos, equipos e instrumentación científica de manera accesible representando una alternativa frente a misiones espaciales internacionales.

Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se continúa impulsando sin límites el desarrollo científico mediante el Fideicomiso de multas electorales, que permite que recursos lleguen de manera directa a iniciativas innovadoras para fortalecer la ciencia y la tecnología en la entidad, dio a conocer Rosalba Medina Rivera, titular del Copocyt.

Por su parte el líder del proyecto, José Luis Arauz Lara, director del programa espacial Cabo Tuna, explicó que que el apoyo permitió adquirir materiales y fortalecer la capacitación de jóvenes y especialistas, además de que los cohetes diseñados, posibilitan que más investigadores puedan acercarse a la experimentación en condiciones cercanas al espacio, con oportunidades para ensayar nuevas tecnologías y fomentar el crecimiento de la comunidad científica.