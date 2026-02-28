ESTADO ARRANCA PRUEBA PILOTO DE NUEVA RUTA CIUDAD SATÉLITE–VILLA DE POZOS

* Reducirá el traslado de 2 horas y media a solo una hora y beneficiará a más de 7 mil 800 personas.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de fortalecer sin límites la movilidad y atender las necesidades ciudadanas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) puso en marcha la prueba piloto de la nueva ruta que conectará Ciudad Satélite con Villa de Pozos. Esta acción forma parte del cambio que se vive y se siente, priorizando soluciones reales para mejorar la calidad de vida de las y los potosinos.

Antes de esta intervención, el traslado entre ambas zonas podía tardar hasta dos horas con treinta minutos; con la nueva ruta, el recorrido se realizará en aproximadamente una hora, lo que representa una reducción significativa en tiempos, mayor productividad y mejores condiciones para quienes diariamente se desplazan por trabajo, estudio o actividades comerciales.

Se estima que la ruta beneficiará directamente a más de 7 mil 800 personas, fortaleciendo una movilidad más eficiente y ordenada en la zona metropolitana. Este avance es resultado del trabajo coordinado a través de los Comités de Movilidad, donde sociedad y Gobierno analizan y construyen soluciones concretas que hoy se traducen en un sistema de transporte más cercano, funcional y humano.