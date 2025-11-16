ESTADO AMPLÍA EL ALCANCE DEL PROGRAMA TARJETA JOVEN EN LA HUASTECA

* Más de 250 estudiantes de la ENESMAPO en Ciudad Valles recibieron su tarjeta de descuentos; el programa continúa su expansión hacia Tamazunchale, Xilitla, Ciudad Fernández y Rioverde.

Con el propósito de acercar más beneficios a la juventud potosina, el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, a través del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), descentraliza el programa Tarjeta Joven, que ahora llega a la región Huasteca. En Ciudad Valles se entregaron más de 250 tarjetas a estudiantes de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino (ENESMAPO) plantel 02, fortaleciendo el acceso a apoyos directos para las y los jóvenes.

Con esta acción, el programa consolida su presencia en las cuatro regiones del Estado y próximamente continuará en Tamazunchale, Xilitla, Ciudad Fernández y Rioverde. A la fecha, más de 17 mil jóvenes potosinos se han beneficiado con descuentos en comercios locales, nacionales e internacionales, además de servicios en restaurantes, tiendas de mascotas y clínicas veterinarias, en una estrategia que impulsa el bienestar juvenil sin límites.

Las y los jóvenes interesados en registrarse pueden acudir a las oficinas regionales ubicadas en Calle Morelos 104, interior 9, Zona Centro, en Ciudad Valles, o consultar los negocios afiliados y convenios vigentes en el siguiente enlace: https://linktr.ee/tarjetajoven.