ESTADO ACTÚA CON FIRMEZA ANTE INCENDIO EN EL INGENIO PLAN DE AYALA

* La rápida intervención garantizó el control total del siniestro en Ciudad Valles.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) atendió de manera inmediata el incendio registrado en el Ingenio Plan de Ayala, en Ciudad Valles, donde el personal especializado logró controlar y extinguir el fuego en el área conocida como “Conductor 1”. Desde el primer reporte, se actuó con coordinación interinstitucional para salvaguardar la integridad de las y los trabajadores, así como las instalaciones del complejo.

Durante la llegada de las unidades de emergencia se presentaron obstáculos de acceso, situación que fue resuelta tras el diálogo con la supervisión interna del ingenio. Asimismo, se constató la ausencia de brigadas de emergencia internas dentro de las instalaciones, lo que representó un incumplimiento a los protocolos establecidos en materia de seguridad.

Debido a las irregularidades detectadas en los protocolos de seguridad, se levantó un acta administrativa al Ingenio Plan de Ayala para determinar las responsabilidades y fortalecer la cultura de prevención en los entornos industriales del Estado.