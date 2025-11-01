27.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

ESTADO ACTÚA CON FIRMEZA ANTE INCENDIO EN EL INGENIO PLAN DE AYALA

By Redacción
83
sábado, noviembre 1, 2025

* La rápida intervención garantizó el control total del siniestro en Ciudad Valles.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) atendió de manera inmediata el incendio registrado en el Ingenio Plan de Ayala, en Ciudad Valles, donde el personal especializado logró controlar y extinguir el fuego en el área conocida como “Conductor 1”. Desde el primer reporte, se actuó con coordinación interinstitucional para salvaguardar la integridad de las y los trabajadores, así como las instalaciones del complejo.
Durante la llegada de las unidades de emergencia se presentaron obstáculos de acceso, situación que fue resuelta tras el diálogo con la supervisión interna del ingenio. Asimismo, se constató la ausencia de brigadas de emergencia internas dentro de las instalaciones, lo que representó un incumplimiento a los protocolos establecidos en materia de seguridad.
Debido a las irregularidades detectadas en los protocolos de seguridad, se levantó un acta administrativa al Ingenio Plan de Ayala para determinar las responsabilidades y fortalecer la cultura de prevención en los entornos industriales del Estado.

spot_img
Artículo anterior
GOBIERNO DEL ESTADO GARANTIZA UN XANTOLO SEGURO
Artículo siguiente
XANTOLO REVIVE LA HUASTECA CON COLOR, MÚSICA Y TRADICIÓN
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.