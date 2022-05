Está claro; comicios en 6 estados serán una elección de Estado.

– Es descarada la intromisión de la 47 en los procesos.

Nunca en la historia política reciente de nuestro país habíamos presenciado en vivo y a todo color una intromisión tan abierta, descarada y violatoria de toda clase de normas jurídicas electorales como lo que está haciendo la llamada Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador.

Hubo por supuesto cuando PRI y PAN gobernaron, pero al menos eran discretos y no recurrían a métodos intimidatorios contra sus oponentes.

La cara visible de la mano negra de la 4T es Mario Delgado Carrillo líder del amorfo partido Movimiento de Regeración Nacional que inventó López Obrador para alcanzar el poder tras casi dos décadas de intentarlo y ahora utiliza para mantener, junto con sus programas sociales- la idea de que son los salvadores de México, y abundan aún quienes o creen, por la versión que les han metido de que si pierden sus candidatos y López Obrador no consigue dejar un sucesor de su hechura el 2024 esos apoyos desaparecerán y no es cierto.

En esa atmósfera nebulosa que mezcla incluso amenazas y acoso a los aspirantes opositores , se fueron de lleno gastando a lo bárbaro en apoyar a los candidatos a Gobernador en Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo, con todo y funcionarios públicos federales y estatales de la 4T sin recato alguno, sin respeto al ciudadano que votará el 5 de Junio en esas entidades.

Mueven músculo de control – y dinero- para la estocada final a la oposición con cierres de campaña multitudinarios por acarreos buscando el impacto psicológico en la gente..

Eso hace que sus candidatos Nora Ruvalcaba en Aguascalientes, Marina Vitela en Durango – ninguna de las dos ganó la encuesta interna de Morena pero llegan por la equidad de género- Julio Menchaca en Hidalgo, Salomón Jara en Oaxaca, Américo Villarreal en Tamaulipas y Mara Lezama en Quintana Roo crean que pueden ganar por respaldo popular, cuando la realidad es que de conseguirlo será por la ingerencia de la 4T y quedarán atrapados en sus redes de control.

Sin embargo y aunque las condiciones de la lucha electoral

son bastante desiguales, habrá sorpresas desagradables para MORENA y su patrón en varios estados porque la oposición no está dormida y miles de electores tampoco.

