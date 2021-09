Es todo un infierno, cruzar la ciudad: Rubén Guajardo, diputado local del PAN

Las peores calles y avenidas del país se encuentran en San Luis Potosí, y la zona norte de la ciudad, es el fiel ejemplo de que no se puede transitar por ninguna parte, asevera el diputado local del Partido Acción Nacional, PAN, en el Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, ENCIG, presentada durante julio de 2020, valora que aquí se encuentran las peores calles y avenidas, además de que estamos llenos de baches y pésimo servicio en las calles.

Entre los apuntes que se hacen, es que los potosinos consideran que en San Luis Potosí están las peores calles y avenidas del país y nosotros mismos nos colocamos en tercera posición con un 82.7 por ciento de desagrado.

También se menciona que el 91.8 por ciento de los potosinos, literalmente ve en mal estado sus calles y avenidas.

Al igual el 93.9 por ciento de la población, se manifiesta insatisfecha con la atención inmediata de baches y coladeras.

El legislador del albiazul, Rubén Guajardo Barrera, considera un fuerte pendiente de las autoridades atender la movilidad en la ciudad, pero además prevalece la irresponsabilidad en el cumplimiento de obras de infraestructura vial.

“Ya es insostenible la movilidad en la ciudad, vemos que no hay obras, no se puede transitar del Sauzalito al Periférico, y de otras vialidades, la población vive en un lamento, y hoy vemos que el ayuntamiento capitalino no ha podido cumplir en tiempo y forma las obras de infraestructura que había prometido a los ciudadanos como es el caso de Pánfilo Natera, Fray Diego de la Magdalena, El Mezquital y la Rural Atlas”.

