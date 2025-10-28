Envían IMSS San Luis Potosí y Durango víveres a familias afectadas por lluvias en Hidalgo

En un acto de solidaridad y respaldo institucional, las representaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí y Durango realizaron el envío de víveres y artículos de primera necesidad en apoyo a las personas afectadas por las recientes lluvias en el estado de Hidalgo.

El acopio fue posible gracias a la generosa participación de la sociedad, así como de las y los trabajadores del IMSS en ambas entidades, quienes se unieron para captar alimentos no perecederos, agua, artículos de higiene y otros insumos básicos.

El apoyo recolectado fue entregado al IMSS Hidalgo para su distribución entre las comunidades más necesitadas, como muestra del compromiso solidario del Seguro Social y de su personal con las familias que enfrentan momentos difíciles.

Con estas acciones, el IMSS reafirma su vocación de servicio y su espíritu de unidad entre delegaciones, fortaleciendo la red institucional en beneficio de la población mexicana.