19.9 C
San Luis Potosí
type here...
ESTADO

Envían IMSS San Luis Potosí y Durango víveres a familias afectadas por lluvias en Hidalgo

By Redacción
103
martes, octubre 28, 2025
spot_img

En un acto de solidaridad y respaldo institucional, las representaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí y Durango realizaron el envío de víveres y artículos de primera necesidad en apoyo a las personas afectadas por las recientes lluvias en el estado de Hidalgo.

El acopio fue posible gracias a la generosa participación de la sociedad, así como de las y los trabajadores del IMSS en ambas entidades, quienes se unieron para captar alimentos no perecederos, agua, artículos de higiene y otros insumos básicos.

El apoyo recolectado fue entregado al IMSS Hidalgo para su distribución entre las comunidades más necesitadas, como muestra del compromiso solidario del Seguro Social y de su personal con las familias que enfrentan momentos difíciles.

Con estas acciones, el IMSS reafirma su vocación de servicio y su espíritu de unidad entre delegaciones, fortaleciendo la red institucional en beneficio de la población mexicana.

Artículo anterior
Gobierno de la Capital pone en marcha campaña de vacunación
Artículo siguiente
PARA MEJORAR SU ALIMENTACIÓN Y COSTEAR MEDICINAS, ADULTOS MAYORES USAN APOYO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE SOLEDAD
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.