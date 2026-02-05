11.9 C
ENVÍA RICARDO GALLARDO INICIATIVA AL CONGRESO PARA SALARIO DIGNO A POLICÍAS MUNICIPALES

miércoles, febrero 4, 2026

• El Gobernador del Estado garantizará una remuneración mínima de 14 mil pesos mensuales en reconocimiento a quienes arriesgan su vida por la seguridad de las familias.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, presentó al Congreso del Estado la iniciativa de reforma para establecer un salario mínimo de 14 mil pesos para las y los policías municipales, para dignificar su labor, fortalecer la seguridad pública y garantizar una remuneración justa para quienes protegen a la ciudadanía.
A través de redes sociales, el Gobernador potosino expresó: “nosotros sí cumplimos, ya presenté ante el Congreso una iniciativa para dignificar a nuestras y nuestros policías municipales, proponiendo un mejor salario, porque la seguridad se construye reconociendo su esfuerzo y compromiso y demostrando el cambio que se vive en San Luis Potosí”, agregó.
La medida forma parte del fortalecimiento de la estrategia integral de seguridad, que incluye una inversión histórica para infraestructura como los 15 arcos lectores y módulos de revisión en las entradas y salidas de la zona metropolitana y fronteras estatales, la entrega de cerca de 187 unidades y equipo especializado, incluyendo patrullas de reacción inmediata y un nuevo helicóptero, además de pensiones dignas para las y los policías municipales de los 59 ayuntamientos.
La iniciativa establece que, en todos los municipios ningún oficial podrá percibir menos de 14 mil pesos mensuales, mientras que en los ayuntamientos donde actualmente se paga más, no habrá reducción alguna, pues se trata de una base mínima, con lo que se reconoce el riesgo cotidiano que enfrentan las y los policías.

