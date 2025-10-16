24.9 C
ENVÍA RICARDO GALLARDO BRIGADAS DE SALUD PARA FAMILIAS AFECTADAS DE LA HUASTECA

By Redacción
90
jueves, octubre 16, 2025

• Más de 50 brigadas del programa “Visitando Corazones” ya brindan atención casa por casa en los municipios afectados por las lluvias.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona instruyó el despliegue de más de 50 brigadas médicas del programa “Visitando Corazones”, que ya recorren colonias y comunidades de los municipios con mayores afectaciones.
El Mandatario Estatal destacó que, ante la emergencia, este programa, que inició en la capital potosina, fue enviado de manera inmediata hacia la Huasteca, para brindar atención directa casa por casa con personal de enfermería y promotores de salud, que ofrecen vacunación, revisión de personas con enfermedades crónicas, curaciones, orientación sanitaria y canalización a centros de salud u hospitales en casos que así lo requieren.
Desde este miércoles, las brigadas comenzaron sus labores en el barrio del Carmen de Tamazunchale, donde recorren viviendas con el equipo necesario. En cada visita se otorgan recomendaciones sobre el consumo seguro de agua y alimentos, medidas de higiene y prevención de enfermedades derivadas de la humedad, además de vacunación, y seguimiento a enfermedades crónicas.

