ESTADO

ENTREGARÁN MÁS LOTES DEL PROGRAMA TU CASA TU APOYO

martes, agosto 19, 2025

• La Secretaría de Desarrollo Social y Regional recibió cerca de ocho mil solicitudes en cuatro meses y en la segunda y tercera entrega se beneficiará a más de 500 personas.

Resultado de los esfuerzos del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, en breve se realizará la segunda y tercera entrega de lotes del programa Tu Casa Tu Apoyo en la capital potosina, con 500 beneficiarias y beneficiarios más que podrán contar con un patrimonio propio.
Lo anterior lo informó la titular de la Sedesore, Rosario Martínez Galarza, quien detalló que en los meses de mayo, junio, julio y mitad de agosto se llegó a los 7 mil 800 registros y destacó el trabajo conjunto con el Instituto de Regularización y Vivienda Social (Inrevis), la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM) y el Instituto Registral y Catastral (IRC).
Actualmente continúa la recepción de documentos y el registro en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) desde las 12:00 del día hasta las 10:00 de la noche y hasta el momento se han recibido 90 solicitudes que están siendo revisadas para pasar a la siguiente fase.
Con el apoyo sin límites y el trabajo en diferentes programas, en la última medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en cuatro años el Estado logró históricos avances, ya que entre 2020 y 2024, la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda, pasó de 264 mil 300 a 205 mil, una reducción de 59 mil 263 habitantes, cifra que se continuará disminuyendo con la labor del Estado.

