ENTREGARÁ RICARDO GALLARDO GRANDES OBRAS PARA UNA MOVILIDAD SIN LÍMITES

• El Gobernador además inaugurará espacios educativos que en conjunto fortalecerán el dinamismo y desarrollo del Estado.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, entregará próximamente obras que detonarán una movilidad sin límites como el megapuente de Valle de los Fantasmas y Circuito Potosí y el nuevo puente BMW sobre la carretera a Villa de Reyes, además de infraestructura educativa.

Como parte de la visión de cambio para el Estado, el Jefe de Gobierno Estatal pondrá en operación el nuevo puente superior vehicular en la intersección del Circuito Potosí y el bulevar Valle de los Fantasmas, que, con tres carriles, tres pisos y un kilómetro de longitud, será el más grande con una inversión de cerca de 300 millones de pesos, que ampliará las opciones de conexión y reducirá tiempos de traslado para las familias potosinas.

Adicionalmente, Ricardo Gallardo dio a conocer que también inaugurará próximamente el nuevo puente BMW sobre la carretera a Villa de Reyes, una obra que agilizará la movilidad industrial y urbana en una de las zonas de mayor expansión económica.

Finalmente, el Gobernador del Estado adelantó que en breve también entregará el nuevo plantel del Colegio de Bachilleres (Cobach) en Villa de Arriaga, una obra largamente solicitada por la comunidad, que brindará espacios modernos y dignos a estudiantes del municipio y sus alrededores, y que se suma a las más de 450 obras de modernización, equipamiento y construcción de escuelas en las cuatro regiones.