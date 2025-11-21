ENTREGA GOBIERNO DEL ESTADO MÁS DE 700 TARJETAS JOVEN EN LA REGIÓN MEDIA

• El Inpojuve benefició a jóvenes de Rioverde, Ciudad Fernández y municipios aledaños llevando oportunidades y apoyo sin límites a más jóvenes.

El Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) y el Colegio de Bachilleres (Cobach) entregó más de 700 Tarjetas Joven en la Región Media, beneficiando a jóvenes de Rioverde, Ciudad Fernández y sus alrededores con este programa que ya suma más de 18 mil beneficiarios, ofreciendo descuentos en comercios locales e internacionales y expandiéndose por todo el Estado.

En continuidad al apoyo a la juventud potosina, del Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, el titular del Inpojuve, Jesús Adolfo Rubio Velázquez, destacó que la Tarjeta Joven, que inició en la capital potosina, hoy se acerca a más municipios con el trabajo coordinado, llevando oportunidades, apoyo y beneficios exclusivos a más jóvenes.

La Tarjeta Joven ya puede solicitarse en la Región Media a través del número 487 149 3740, además de que se estarán visitando los diferentes planteles educativos para facilitar su entrega. Para conocer todos los descuentos y establecimientos participantes, consulta el enlace oficial: https://linktr.ee/tarjetajoven