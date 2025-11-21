28.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

ENTREGA GOBIERNO DEL ESTADO MÁS DE 700 TARJETAS JOVEN EN LA REGIÓN MEDIA

By Redacción
44
spot_img
viernes, noviembre 21, 2025

• El Inpojuve benefició a jóvenes de Rioverde, Ciudad Fernández y municipios aledaños llevando oportunidades y apoyo sin límites a más jóvenes.

El Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) y el Colegio de Bachilleres (Cobach) entregó más de 700 Tarjetas Joven en la Región Media, beneficiando a jóvenes de Rioverde, Ciudad Fernández y sus alrededores con este programa que ya suma más de 18 mil beneficiarios, ofreciendo descuentos en comercios locales e internacionales y expandiéndose por todo el Estado.
En continuidad al apoyo a la juventud potosina, del Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, el titular del Inpojuve, Jesús Adolfo Rubio Velázquez, destacó que la Tarjeta Joven, que inició en la capital potosina, hoy se acerca a más municipios con el trabajo coordinado, llevando oportunidades, apoyo y beneficios exclusivos a más jóvenes.
La Tarjeta Joven ya puede solicitarse en la Región Media a través del número 487 149 3740, además de que se estarán visitando los diferentes planteles educativos para facilitar su entrega. Para conocer todos los descuentos y establecimientos participantes, consulta el enlace oficial: https://linktr.ee/tarjetajoven

Artículo anterior
SOLEDAD ESTRENA BANDA MUNICIPAL E INSPIRA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA DE NUEVAS GENERACIONES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.