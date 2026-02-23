ENCUESTA REVELA ALTA APROBACIÓN DE RICARDO GALLARDO EN SAN LUIS POTOSÍ

El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí, Ignacio Segura Morquecho, afirmó que no existe antecedente reciente de que, a estas alturas de una administración, un gobernador potosino registre niveles de aprobación tan sólidos como los que hoy mantiene el mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona.

Lo anterior se confirma con los datos de la más reciente encuesta en vivienda aplicada a mil 200 personas en el estado, donde el 75 por ciento de las y los potosinos aprueba la forma en que el Gobernador está realizando su trabajo, se trata de una cifra contundente que refleja confianza ciudadana y respaldo social al proyecto de gobierno emanado del Partido Verde.

En la evaluación por rubros, destacan calificaciones positivas en infraestructura y obra pública, así como en educación pública, ambos con 67 por ciento de opinión favorable, por otro lado la atracción de inversiones alcanza 64 por ciento y el desempeño en empleos y economía registra 56 por ciento de aprobación, estos indicadores confirman avances tangibles en desarrollo, crecimiento y generación de oportunidades.

“Las y los potosinos confirman con su confianza que eligieron bien porque eligieron a un hombre trabajador, cercano y comprometido, que ha demostrado con resultados por qué merecía gobernar San Luis Potosí”, expresó Segura Morquecho.

Desde la dirigencia estatal del Partido Verde el respaldo es absoluto al Gobernador, destacando que los avances en infraestructura, seguridad, programas sociales, reducción de la pobreza y atracción de inversión extranjera consolidan un proyecto sólido que seguirá dando resultados y que fortalecerá al instituto político rumbo al proceso electoral de 2027.