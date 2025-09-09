16.6 C
San Luis Potosí
ESTADO

EN UN AÑO, SAN LUIS POTOSÍ REGISTRA MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOS

By Redacción
117
martes, septiembre 9, 2025

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta incrementos con respecto a las cifras obtenidas en el primer trimestre del 2024

En un año se incrementan en San Luis Potosí los trabajos remunerados y las percepciones salariales, de acuerdo con las Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa (MTPTREF), dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo con el ejercicio estadístico, del primer trimestre del 2024 al mismo periodo de presente año, los empleos remunerados en la entidad pasaron de 846 mil 274 puestos de trabajo a 857 mil 986, lo que representa un aumento del 1.4 por ciento.
En lo que respecta a las percepciones salariales, estas se incrementaron un 4 por ciento con respecto al primer trimestre del 2024, lo que avala el crecimiento sostenido que en San Luis Potosí han registrado las percepciones salariales en los últimos años.
En los Censos Económicos 2024, el mismo INEGI colocó a la entidad en la octava posición con la mejor remuneración promedio mensual con $14 mil 469 pesos; cantidad superior al promedio nacional que es de $14 mil 163 pesos.
Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta que nos ubica entre los estados del país donde mejor se paga a sus trabajadoras y trabajadores, con un promedio de 617 pesos diarios.

