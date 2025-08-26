15.4 C
ESTADO

EN UN AÑO ATENDIÓ ESTADO MIL QUINIENTOS KILÓMETROS DE CAMINOS

By Redacción
miércoles, agosto 27, 2025

• La JEC aplicó acciones de bacheo, limpieza de laterales y cunetas, desazolve de obras de drenaje e instalación de señalamiento en carreteras estatales.

El Gobierno del Estado a través de la Junta Estatal de Caminos (JEC) llevó a cabo obras de bacheo, limpieza de laterales y cunetas, desazolve de obras de drenaje e instalación de señalamiento en más de mil 500 kilómetros de caminos, mediante cuadrillas de la dependencia distribuidas en las cuatro regiones del Estado, para una movilidad sin límites.
Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el director general de la JEC, Francisco Reyes Novelo, comentó que la dependencia prioriza los caminos más afectados y donde vive más población afectada, para contar con caminos transitables y seguros.
Detalló que los trabajos se realizaron en los municipios de: Tamasopo, Tamazunchale, Aquismón, Xilitla, Cedral, Rayón, Lagunillas, San Martin Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Armadillo de los Infante, Axtla de Terrazas, Real de Catorce, Villa de Ramos.
Dentro de los caminos destacan: el eje Rayón-Lagunillas; Circuito Potosí norte; Axtla-Cómoca; Tamazunchale-Tezapotla, calles y avenidas de la zona industrial, camino que enlaza a Maravillas en Matehuala, Ramal Rioverde-Villa Juárez; apoyo en la Fenapo; atención a caminos afectados por derrumbes; obras de bacheo con municipios; rehabilitación integral de caminos, entre otras.

