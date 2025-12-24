17 C
EN SAN LUIS TENEMOS CAMINO DESPEJADO HACIA UN MEJOR FUTURO: RICARDO GALLARDO

By Redacción
51
martes, diciembre 23, 2025

* El Gobernador de San Luis Potosí envió un mensaje de unidad en esta Navidad y de expectativas para el 2026, también refrendó su compromiso de seguir impulsando el desarrollo del Estado.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, envió un mensaje a las y los potosinos con motivo de las fiestas decembrinas, deseándoles momentos de unión, paz y alegría en compañía de sus familias. Subrayó la importancia de que estas fechas estén marcadas por la convivencia, el afecto y la solidaridad en los hogares de San Luis Potosí.
Dijo que en este 2025, las y los potosinos hicimos un camino despejado y directo hacia un mejor futuro y que el año entrante se construirán nuevos puentes hacia el bienestar de las familias y la competitividad del Estado.
“La Navidad representa una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y valorar el tiempo compartido con los seres queridos y tomar fuerzas para los retos del año que viene”, expresó.
Ricardo Gallardo agregó que estas fechas invitan a la reflexión y al reconocimiento de lo verdaderamente importante, como lo son la fraternidad, la unidad, la cercanía y el diálogo, como base para una sociedad más unida y solidaria.
Finalmente, el Gobernador afirmó que, de cara a 2026, su administración seguirá trabajando con determinación para que las familias de las cuatro regiones de San Luis Potosí continúen creciendo sin límites, con más obras, mejor infraestructura vial y educativa, así como mayores oportunidades económicas para todos los sectores.

