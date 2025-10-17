28.7 C
San Luis Potosí
type here...
ESTADO

EN PRÓXIMAS HORAS SAN LUIS POTOSI SALDRÁ DE LA CONTIGENCIA PROVOCADA POR LAS LLUVIAS

By Redacción
103
viernes, octubre 17, 2025
spot_img

• Ricardo Gallardo Cardona agradece el respaldo de la Federación a través de enlace directo con la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de un enlace en directo con la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, dijo que con la ayuda de la Federación en las próximas horas San Luis Potosí habrá superado la contingencia generada por las lluvias registradas principalmente en la huasteca potosina el pasado fin de semana.
Al rendir su informe de las acciones realizadas en apoyo a la población damnificada, el mandatario estatal mencionó que al momento no hay localidades incomunicadas y que se encuentran trabajando en la reparación de nueve caminos, así como en la limpieza de dos municipios.
Se han repartido 50 mil 784 despensas y víveres y 17 mil 457 paquetes de limpieza. Además, se encuentran 50 brigadas médicas operando en las zonas afectadas, las cuales han brindado 1 mil 561 atenciones médicas. Se tiene un avance del 50 por ciento en labores de fumigación y del 20 por ciento en la vacunación en los 11 municipios más afectados.

Artículo anterior
INTERAPAS mantiene trabajos para mejorar el suministro de agua en Privada Villas Vallarta
Artículo siguiente
GOBIERNO ESTATAL REFUERZA ATENCIÓN MÉDICA TRAS LLUVIAS EN LA HUASTECA
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.