EN MARCHA CAMPAÑA DE APOYO A FAMILIAS DE LA HUASTECA

* La Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con la Secretaría de Economía Federal distribuirá el apoyo de forma directa y transparente.
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), inició una campaña de acopio de víveres y artículos de primera necesidad en apoyo a las familias afectadas por las recientes inundaciones en la Huasteca de San Luis Potosí. Esta iniciativa se impulsa a través del Comité de Inversiones.
La acción se realiza en coordinación con la Secretaría de Economía Federal, con el objetivo de canalizar el apoyo de manera organizada, transparente y eficiente, priorizando a las comunidades más afectadas por el fenómeno meteorológico.
González Martínez informó que próximamente se detallará el mecanismo de entrega y distribución de los apoyos recolectados. Asimismo, hizo un llamado a empresarios, cámaras, organismos y ciudadanía a unirse a esta causa solidaria en favor de quienes más lo necesitan.