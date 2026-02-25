EN BREVE EL GOBERNADOR ARRANCARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PASO A DESNIVEL

* Se ubicará en avenida de Las Torres y Circuito Potosí, con una inversión de 250 millones de pesos para fortalecer la movilidad y la conectividad en la zona metropolitana.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, arrancará en breve la construcción del nuevo paso a desnivel ubicado en avenida de Las Torres y Circuito Potosí, a la altura de la Arena Potosí, como parte de la estrategia integral para modernizar la infraestructura vial, que, con inversión de 250 millones de pesos, permitirá agilizar el tránsito vehicular, reducir tiempos de traslado y brindar mayor seguridad a quienes circulan diariamente por este importante punto del sur de la capital.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Isabel Leticia Vargas Tinajero, afirmó que esta intervención viene a mejorar la movilidad en un crucero que históricamente generó congestionamientos, y que ahora se integra a los puentes vehiculares construidos en todo Circuito Potosí con el respaldo del Gobernador. Mencionó que estas acciones devuelven la conectividad que durante años fue descuidada por la herencia maldita, y reiteró que el cambio se vive y se siente en cada obra que transforma la ciudad. Dijo que con este nuevo proyecto, las potosinas y los potosinos avanzan hacia una movilidad sin límites, con vialidades más modernas y eficientes que fortalecen el crecimiento ordenado de la zona metropolitana.