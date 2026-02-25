29 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

EN BREVE EL GOBERNADOR ARRANCARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PASO A DESNIVEL

By Redacción
101
spot_img
miércoles, febrero 25, 2026

* Se ubicará en avenida de Las Torres y Circuito Potosí, con una inversión de 250 millones de pesos para fortalecer la movilidad y la conectividad en la zona metropolitana.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, arrancará en breve la construcción del nuevo paso a desnivel ubicado en avenida de Las Torres y Circuito Potosí, a la altura de la Arena Potosí, como parte de la estrategia integral para modernizar la infraestructura vial, que, con inversión de 250 millones de pesos, permitirá agilizar el tránsito vehicular, reducir tiempos de traslado y brindar mayor seguridad a quienes circulan diariamente por este importante punto del sur de la capital.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Isabel Leticia Vargas Tinajero, afirmó que esta intervención viene a mejorar la movilidad en un crucero que históricamente generó congestionamientos, y que ahora se integra a los puentes vehiculares construidos en todo Circuito Potosí con el respaldo del Gobernador. Mencionó que estas acciones devuelven la conectividad que durante años fue descuidada por la herencia maldita, y reiteró que el cambio se vive y se siente en cada obra que transforma la ciudad. Dijo que con este nuevo proyecto, las potosinas y los potosinos avanzan hacia una movilidad sin límites, con vialidades más modernas y eficientes que fortalecen el crecimiento ordenado de la zona metropolitana.

Artículo anterior
GOBIERNO ESTATAL FORTALECE CALIDAD DE VIDA CON ENCHÚLAME LA COLONIA
Artículo siguiente
ANUNCIA GOBERNADOR LAS PLACAS CONMEMORATIVAS DEL MUNDIAL DE FUTBOL 2026
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.