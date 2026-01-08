EN 2026 FAMILIAS POTOSINAS TENDRÁN MÁS LOTES GRATUITOS: RICARDO GALLARDO

• El Gobierno del Estado avanza hacia la entrega de 30 mil lotes gratuitos, además de proyectar la entrega de materiales para la construcción y certeza jurídica a las familias.

En el marco del arranque de 2026, el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, resaltó que el programa de entrega de lotes gratuitos «Tu Casa, Tu Apoyo» llegará a su meta de 30 mil terrenos en las cuatro regiones, consolidándose como una de las políticas de vivienda social más importantes que ya ha impactado a más de 8 mil hogares de la capital potosina y Ciudad Valles, además de que proyecta en una segunda etapa la entrega de paquetes de materiales de construcción y escrituras.

El Mandatario Estatal destacó que este programa nació como un acto de justicia social para personas trabajadoras que durante décadas no lograron acceder a una vivienda mediante créditos de Infonavit o instituciones financieras por lo que se diseñó una alternativa para ayudar a quienes más lo necesitan.

El Gobernador dijo que en este 2026, el programa se extenderá a más municipios del Altiplano, la Huasteca y la región Media, regiones donde nunca antes se había impulsado una política de vivienda social de esta forma.

Finalmente, Ricardo Gallardo destacó que los resultados impactan positivamente en los indicadores sociales, al recordar que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el Gobierno Estatal sacó de la pobreza a 340 mil potosinas y potosinos de las cuatro regiones de acuerdo a la medición de pobreza multidimensional 2024, por lo que confió que este y otros programas permitirán reducir más las carencias y sobre todo cambiar la vida de las familias.