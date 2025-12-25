EN 2025 SE FORTALECE PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DEL ESTADO

* El objetivo es elevar la calidad de los servicios en materia de control y confianza.

La Secretaría General de Gobierno (SGG), a través del Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECCE), implementó durante 2025 un amplio programa de capacitación en áreas como aplicación de pruebas psicométricas, entrevistas, revisión de casos y actualización en control de confianza, con el objetivo de fortalecer las habilidades del personal evaluador y administrativo.

La directora del CECCE, Mónica Gordoa Mercado, dijo que en cumplimiento con la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona el personal recibe formación continua que asegura la eficiencia y calidad en los procesos. Los cursos impartidos por la Oficialía Mayor, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación y los Servicios de Salud del Estado abordaron temas como ansiedad y depresión, actualización en drogas, TICs en la administración pública, KPI’s y técnicas de análisis y solución de problemas.