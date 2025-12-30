EN 2025, DIVERSAS ESCUELAS DE SOLEDAD FUERON RECONSTRUIDAS CON IMPULSO DE JUAN MANUEL NAVARRO

– Como parte del plan para reconstruir 100 escuelas, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez ha realizado obras de alto impacto en distintos puntos del municipio, mejorando las condiciones de los planteles educativos.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, destacó que el fortalecimiento de la infraestructura educativa, durante el año 2025, en favor de miles de estudiantes de todos los niveles, ha sido una prioridad pública y permanente de su administración; con una inversión sin precedentes que se refleja en la calidad y el alcance social de las obras realizadas, hoy, hay escuelas más seguras, funcionales y cercanas a las familias en zonas urbanas y comunidades, que alientan al estudiantado a seguir preparándose para la vida a través de un aprendizaje integral.

Lo anterior, dicho por el Presidente municipal, responde a una línea de gobierno que escucha, atiende y transforma, y que avanza con el objetivo de reconstruir 100 planteles de nivel básico, en coordinación con el Gobierno del Estado, con base a una visión social que pone al centro a niñas, niños y jóvenes.

Como parte de este trabajo articulado, sobresale la construcción de la nueva Secundaria General en el fraccionamiento Valle de la Palma, realizada junto con el Gobierno del Estado, que amplía la oferta educativa en una zona de crecimiento y acerca oportunidades a cientos de estudiantes; a ello se suma la demolición y reconstrucción integral de la escuela primaria “Graciano Sánchez” en la comunidad Enrique Estrada, donde se sustituyeron seis aulas, dirección y sanitarios, además de obras complementarias, con una inversión superior a siete millones de pesos, garantizando espacios dignos y seguros para la comunidad escolar.

“Cada escuela intervenida responde a la voz de las familias y de la comunidad educativa, porque este gobierno escucha y atiende; trabajamos de la mano con el Gobierno del Estado para que nuestras niñas y niños cuenten con espacios seguros, dignos y funcionales, que fortalezcan su aprendizaje y les permitan construir un mejor futuro desde las aulas”, expresó el edil soledense.

De manera paralela, el Ayuntamiento impulsó la construcción de nuevas aulas para atender la demanda educativa en distintos puntos del municipio, entre ellas seis aulas didácticas en la primaria “Francisco Murguía” y en la secundaria “Filomeno Mata”, en la Cabecera Municipal; dos nuevas aulas en el jardín de niños “Carlos Diez Gutiérrez”; dos aulas en la primaria “Niños Héroes”; cuatro aulas y un patio cívico completamente nuevo en la preparatoria “Tomás Miranda Leura”, en la comunidad Fracción Rivera.

También se iniciaron labores para la construcción de aulas didácticas en las primarias “Himno Nacional” y “Francisco Eppens Helguera”, y aulas con módulo de sanitarios y obras complementarias en la primaria “José María Pino Suárez”, en San José del Barro, atendiendo solicitudes directas de madres, padres y docentes.

Asimismo, se consolidaron obras de techado escolar, que fortalecen la convivencia y protegen a la comunidad educativa, como en la primaria “José María Morelos y Pavón”; la telesecundaria “Julián Carrillo”; la telesecundaria “Lázaro Cárdenas” en la comunidad El Zapote; las primarias “Amalia Noyola” e “Himno Nacional”; la primaria “Valentín Gómez Farías” en Rancho Nuevo; además de techados en canchas deportivas, generando espacios más seguros para actividades académicas y recreativas.

Estas acciones dan muestra de una administración pública que mantiene a la educación como eje del desarrollo, con un Ayuntamiento que permanece cerca de las familias, escucha y atiende, y que avanza con paso firme en la transformación de Soledad de Graciano Sánchez, consolidando un municipio con oportunidades reales para las y los estudiantes y con bases sólidas para el futuro.