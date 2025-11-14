24.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

EMPRESAS COMPARTEN VISIÓN PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE SAN LUIS

By Redacción
75
spot_img
viernes, noviembre 14, 2025

• Líderes de la industria automotriz coincidieron en que la innovación, la eficiencia y la inversión en talento son pilares del crecimiento sostenido del sector en México.

En el marco del Automotive Connection Potosí 2025, se realizó el panel “Construir competitividad: visión global de las Tier 1”, donde se destacó la importancia de la colaboración entre gobierno e industria para consolidar al Estado como referente nacional en competitividad.
En el panel moderado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) Jesús Salvador González Martínez, participó Alberto Rosales de Lear Corporation; Mario Santiesteban Musashi de AutoParts México; Marek Meister de PHINIA y Rogelio Palazuelos de Martinrea, quienes coincidieron en que la innovación tecnológica, la eficiencia operativa y el desarrollo del talento son claves para fortalecer la industria automotriz mexicana.
Durante las intervenciones, los líderes empresariales destacaron la necesidad de romper paradigmas, impulsar la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial y fomentar la motivación del personal como base de la productividad y la calidad.

Artículo anterior
Cabildo reconoce el compromiso ambiental en San Luis Capital con el Premio al Mérito Ecológico 2025
Artículo siguiente
RICARDO GALLARDO CONSOLIDA APOYO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SIN LÍMITES
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.