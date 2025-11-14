EMPRESAS COMPARTEN VISIÓN PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE SAN LUIS

• Líderes de la industria automotriz coincidieron en que la innovación, la eficiencia y la inversión en talento son pilares del crecimiento sostenido del sector en México.

En el marco del Automotive Connection Potosí 2025, se realizó el panel “Construir competitividad: visión global de las Tier 1”, donde se destacó la importancia de la colaboración entre gobierno e industria para consolidar al Estado como referente nacional en competitividad.

En el panel moderado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) Jesús Salvador González Martínez, participó Alberto Rosales de Lear Corporation; Mario Santiesteban Musashi de AutoParts México; Marek Meister de PHINIA y Rogelio Palazuelos de Martinrea, quienes coincidieron en que la innovación tecnológica, la eficiencia operativa y el desarrollo del talento son claves para fortalecer la industria automotriz mexicana.

Durante las intervenciones, los líderes empresariales destacaron la necesidad de romper paradigmas, impulsar la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial y fomentar la motivación del personal como base de la productividad y la calidad.