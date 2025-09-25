EMPRESARIOS RESPALDAN A RICARDO GALLARDO POR IMPULSO ECONÓMICO E INDUSTRIAL

* Representantes del sector privado destacan la apertura de la oficina de enlace en Japón, el impulso a la infraestructura y las acciones para fortalecer la atracción de inversiones.

El Cuarto Informe de Resultados del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona recibió el respaldo de importantes empresarios potosinos, quienes reconocieron los avances logrados en materia económica e infraestructura. Coincidieron en que estos logros fortalecen la proyección internacional de San Luis Potosí y consolidan su desarrollo industrial como uno de los más relevantes del país.

Esteban Puente Bustindui, presidente de Blue Stone y vicepresidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) en San Luis Potosí, calificó como histórico el establecimiento de la oficina de enlace en Japón, impulsada por el Gobierno Estatal. Aseguró que esta acción marca un parteaguas para la internacionalización del estado, al atraer inversión extranjera directa y fomentar el crecimiento sostenible. También resaltó la importancia de la Vía Alterna para mejorar la conectividad y competitividad de la zona industrial.

Por su parte, Alejandro Rincón, de Logistik Park, y Pablo Díaz del Castillo, director de Mabe, coincidieron en que la política económica del Gobierno ha generado confianza en las empresas, especialmente en aquellas de origen asiático. Destacaron los avances en seguridad, abasto energético y movilidad, como la reciente apertura de la Vía Alterna Sur, como factores clave para impulsar un entorno empresarial sólido y atractivo.