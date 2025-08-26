15.4 C
EMPRESARIOS RECONOCEN DETONACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ESTADO EN CONDICIONES DE PAZ Y TRANQUILIDAD

miércoles, agosto 27, 2025

• César Ramos Salazar, director general de la División de Infraestructura Carretera de Grupo Valoran/Meta, aseguró que darán una movilidad sin límites en la región centro y bajío hacia el norte del país

Al considerar que San Luis Potosí crece de manera exponencial en infraestructura y desarrollo económico gracias al trabajo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, los empresarios Vicente Rangel Mancilla, presidente y CEO de Grupo Valoran; así como César Ramos Salazar, director general de la División de Infraestructura Carretera de Grupo Valoran/Meta, reconocieron que en el Estado existen las condiciones de paz y tranquilidad para seguir extendiendo la red carretera y respaldar la gran movilidad que la entidad potosina detona en el centro del país.
En el marco del arranque de la segunda etapa de la autopista a Matehuala, la cual reducirá hasta en 30 minutos el tiempo de traslado de la capital al municipio del Altiplano potosino, Ramos Salazar aseguró que construirán una autopista acorde a los estándares de calidad que den seguridad a los viajeros, lo que dará una movilidad sin límites concretando una conexión desde el centro y bajío del territorio nacional hasta llegar a la frontera norte, mejorando las condiciones de viaje de transportistas, turistas y público en general.
Por su parte, Rangel Mancilla explicó que el proyecto contempla la construcción de 118.4 kilómetros de la autopista El Peyote – Matehuala, con obras simultáneas en los entronques Villa de Arista – Carretera 57 y Libramiento Matehuala – Carretera 57; así como la primera etapa, la autopista San Luis Potosí – Querétaro abarcará 70 kilómetros lineales, que incluyen el libramiento desde el entronque a Matehuala, fortaleciendo así la conexión con los estados de Guanajuato y Querétaro. Las construcciones tendrán un plazo máximo de ejecución de 24 meses con 23 mil millones de pesos en inversión.
Así mismo, en el evento, líderes de organizaciones transportistas reconocieron y celebraron la gran coordinación que existe entre el Gobierno de Ricardo Gallardo con la iniciativa privada para garantizar una infraestructura carretera que pueda garantizar la seguridad vial de sus choferes, a la vez que mejora la productividad de sus entregas al eliminar el tráfico en la Carretera 57 contando con otras alternativas carreteras.

