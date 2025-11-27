14.6 C
EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE IMPULSA EL CRECIMIENTO LOCAL

* “Mi Negocio Verde” fortalece capacidades y fomenta proyectos ecológicos en Villa de Reyes, generando oportunidades para la comunidad.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) entregó constancias a las y los participantes del taller “Emprendiendo Mi Negocio Verde”, en cumplimiento a la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fomentar el autoempleo y el emprendimiento sustentable en todo el Estado.
Durante el taller, 11 personas beneficiarias recibieron capacitación para iniciar o fortalecer negocios con enfoque ecológico y socialmente responsable. Esta iniciativa, realizada en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tiene como objetivo promover proyectos rentables, respetuosos del medio ambiente y generadores de oportunidades laborales, especialmente en comunidades vulnerables.
El programa proporciona herramientas prácticas para elaborar planes de negocio sostenibles, así como metodologías certificadas que contribuyen al desarrollo económico y social de la región. Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Estatal de consolidar un modelo de emprendimiento sin límites, que fomente la innovación y la responsabilidad ambiental.

