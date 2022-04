EMPO Sinfónico, listo para su retorno a los escenarios potosinos este domingo

El grupo se presentará este domingo a las 19:30 horas en la Plaza de Fundadores

Para los integrantes de la agrupación EMPO Sinfónico, llegar a San Luis Potosí es llegar a casa, pues nuestra ciudad ha albergado su música en innumerables ocasiones en ferias, eventos en clubes e instituciones.

Tras dos años de pandemia y de no tener contacto con su público, EMPO Sinfónico se presentará por primera vez fuera de la Ciudad de México en el Festival San Luis en Primavera, en la Plaza de Fundadores a las 19:30 horas este domingo 17 de abril.

Por ello, los integrantes de EMPO Sinfónico dijeron sentirse felices de que sea justo el Gobierno de la Capital del Sí quien los recibe con su proyecto sinfónico, sobre todo para clausurar un evento tan importante, como el Festival San Luis en Primavera.

Para Cecilia Becerra, su violinista, la sorpresa más linda que encontró al regresar a San Luis Potosí fue encontrar la ciudad tan limpia: “Tenía tiempo de no venir a San Luis, pero sí me sorprendió la limpieza. La ciudad está maravillosa, las calles están increíblemente limpias; me sorprendió encontrar una ciudad tan limpia. Qué contraste con la CDMX, ojalá aprendiéramos como sociedad a cuidar más nuestras calles”.

Por su parte, Mario Castilla quien además es el productor del show, señaló que San Luis Potosí no solo es una ciudad que siempre los recibe con cariño sino que es una de las ciudades más bonitas de las que han visitado en su rodar por el mundo.

“La ciudad siempre es divina, y en esta ocasión lo es más. Estamos felices y agradecidos con el Ayuntamiento por la invitación que nos hicieron para volver a estar aquí”, finalizó Mario Castilla.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...