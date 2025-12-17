Emite IMSS San Luis Potosí recomendaciones para mantener una alimentación sana y equilibrada durante festividades

Con el propósito de proteger la salud de la población derechohabiente y evitar descompensaciones por exceso de alimentación durante la temporada decembrina, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí exhorta a la población a mantener hábitos saludables y prestar especial atención al cuidado de la dieta, principalmente en aquellas personas que viven con enfermedades crónico-degenerativas o cuentan con indicaciones nutricionales específicas.

El coordinador auxiliar de Salud Pública del IMSS, doctor Leonardo Solano Campos, precisó que, durante las celebraciones decembrinas es común el consumo elevado de alimentos con alta densidad calórica, azúcares, grasas y sodio. Por ello, recomendó mantener una alimentación balanceada que incluya:

Verduras y frutas frescas , como base del Plato del Buen Comer.

, como base del Plato del Buen Comer. Proteínas magras como: pollo, pescado, leguminosas o carnes preparadas sin frituras.

como: pollo, pescado, leguminosas o carnes preparadas sin frituras. Porciones moderadas de carbohidratos , priorizando granos integrales.

, priorizando granos integrales. Líquidos saludables, principalmente agua simple.

Asimismo, exhortó a evitar el consumo excesivo de refrescos, postres, bebidas alcohólicas, platillos con alto contenido graso y preparaciones muy condimentadas.

Para pacientes con diabetes, hipertensión, enfermedades renales, cardiovasculares, obesidad o afecciones gastrointestinales, el incumplimiento de su plan de alimentación durante las festividades puede ocasionar descompensaciones que requieran atención médica.

El doctor extendió una lista de recomendaciones:

Respetar la dieta indicada por su profesional de salud , aun en reuniones familiares.

, aun en reuniones familiares. Evitar los alimentos con alto contenido de azúcar, sal o grasas saturadas.

Controlar porciones y preferir preparaciones al vapor, asadas u horneadas.

y preferir preparaciones al vapor, asadas u horneadas. No suspender ni modificar tratamientos sin indicación médica.

sin indicación médica. Mantener horarios de comida regulares para prevenir hipoglucemias, hiperglucemias o elevación de presión arterial.

Priorizar el consumo de agua simple sobre bebidas endulzadas o alcohólicas.

Solicitar a familiares o anfitriones opciones de alimentos adecuados para su condición.

Señaló que, además de la alimentación, es importante considerar:

Realizar actividad física moderada , caminatas o ejercicio habitual.

, caminatas o ejercicio habitual. Dormir adecuadamente para evitar estrés metabólico.

Moderar el consumo de alcohol y evitarlo por completo en personas con contraindicaciones médicas.

Mantener medidas de higiene en la preparación y almacenamiento de alimentos.

Reiteró el compromiso del Seguro Social de promover estilos de vida saludables y prevenir complicaciones derivadas de enfermedades crónico-degenerativas, especialmente en temporadas donde la alimentación suele ser más abundante.

El IMSS invita a la población a acudir a su Unidad de Medicina Familiar para recibir orientación nutricional, seguimiento clínico y educación para la salud.