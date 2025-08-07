EL VERDE TOMA LA DELANTERA RUMBO AL 2027 EN SLP

•⁠ ⁠Ignacio Segura reconoce el entusiasmo de Morena, pero recuerda que los datos duros favorecen al Partido Verde.

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Ignacio Segura Morquecho, expresó su respeto por las declaraciones de la dirigencia nacional de Morena durante su reciente visita a San Luis Potosí en las que se ven como favoritos, aunque señaló que las encuestas más consistentes, como la de De las Heras Demotecnia, muestran un escenario distinto al que se planteó públicamente.

De acuerdo con dicho estudio, el Partido Verde encabeza las preferencias ciudadanas rumbo a la gubernatura de 2027 con un 41 por ciento de intención de voto, frente a un 25 por ciento de Morena. Para Segura Morquecho, esta diferencia no es casualidad, sino reflejo del trabajo sostenido que se ha realizado desde el Gobierno del Estado y los municipios con resultados visibles en infraestructura, seguridad y programas sociales.

Además, resaltó que el PVEM también aparece como la opción con mayores posibilidades de triunfo, según la percepción ciudadana, y como segunda preferencia para una parte significativa del electorado, lo que confirma una base sólida y en crecimiento. Este respaldo, dijo, se ha ganado en territorio, no en encuestas.

Ignacio Segura subrayó que el Partido Verde llega fortalecido al siguiente proceso electoral con estructura, aprobación y una ruta clara. El Verde tiene su mayor alianza con la ciudadanía que respalda los resultados.