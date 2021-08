El tema financiero será un gran reto para el arranque de gobierno: Ricardo Gallardo

El Gobernador electo, José Ricardo Gallardo Cardona, reconoció como los principales retos para su próxima administración temas como salud, seguridad y las finanzas estatales, pues la deuda real de San Luis Potosí asciende a cerca de 20 mil millones de pesos considerando la bancaria y los pasivos.

“Del tema económico deriva el tema de salud y de seguridad pública, y lo quiero poner de este modo, siempre se habló de un San Luis Potosí con la deuda pública de 4 mil millones, y hoy, supuestamente bajó la deuda pública, pero una deuda pública bancaria; en pasivos son más de 15 mil 700 millones, si le sumas la deuda bancaria estamos hablando de 20 mil millones de pesos de deuda como estado”.

Agregó que esto, convierte a San Luis Potosí por ingreso per cápita y por población, en uno de los cuatro estados más endeudados del país, y para dimensionar el problema puso como ejemplo al estado de Coahuila, que tiene 25 mil millones.

“Coahuila tiene más habitantes, tiene más ingresos, y eso lo convierte en un estado más sano que San Luis Potosí, cuando hablas de San Luis Potosí que tiene más de 20 mil millones de pasivos, pues estás hablando de uno de los estados más endeudados del país eso es la realidad de San Luis Potosí”.

Agregó que desde el sexenio de Marcelo de los Santos Fraga empezaron a subir los pasivos, en el de Fernando Toranzo Fernández continuó el alza, y en el actual gobierno se dispararon, y un tema que lo provocó fue la deuda a Pensiones de más de mil 800 millones de pesos.

“Se supone que cuando tú arrancas cada año fiscal separas el tema de pensiones, tu presupuesto de pensiones, tanto de sueldos y aguinaldos es de tanto, entonces me queda otro tanto para el gasto corriente, pero no fue así”.

Agregó que aunque el recurso para este rubro estaba presupuestado y estaba el ley, en la práctica no se pagaban las pensiones los trabajadores, lo que provocó que hoy el adeudo sea de más de mil 800 millones de pesos.

