El Poder Judicial del Estado y el Centro de Ética Judicial, A.C., firmaron un convenio de colaboración académica, con el objetivo de brindar capacitación y profesionalización en temas de ética, derechos humanos, perspectiva de género e inclusión.

La firma del convenio estuvo a cargo de la Magistrada Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; de la Magistrada Zelandia Borquez Estrada, Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial; el Consejero Francisco Ramos Silvia, Presidente del Órgano de Administración Judicial y la Licenciada Maley Infante Moreno, Directora del Centro de Ética Judicial, A.C.

La Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, destacó que esta alianza con el Centro de Ética Judicial, “no sólo beneficiará a quienes integramos esta institución, sino que, fortalecerá la impartición de justicia para todas y todos los ciudadanos”, agregando que permitirá consolidar “una cultura institucional en la cual cada servidora y servidor público encuentre herramientas para enfrentar dilemas éticos con claridad, para reconocer riesgos de corrupción y para promover, desde su ámbito de responsabilidad, un entorno de transparencia y confianza”.

Sobre este convenio formalizado, la Magistrada Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, dijo que “nos dota de herramientas robustas para la vigilancia, la formación y, cuando sea necesario, la sanción de las conductas que menoscaben nuestro prestigio; pero sobre todo, nos llama a la autorreflexión constante sobre el impacto de nuestras sentencias y de nuestro proceder en la vida de las personas”.

Al valorar el impacto de esta colaboración institucional, el Consejero Presidente del Órgano de Administración Judicial dijo que este convenio “es muestra del interés en estrechar las relaciones con los organismos de la sociedad civil y con la ciudadanía, sumando esfuerzos para perfeccionar las competencias del personal jurisdiccional y administrativo, y para promover una cultura ética que sustente nuestras decisiones cotidianas”.

La primera actividad derivada de esta alianza académica entre el Poder Judicial del Estado y el Centro de Ética Judicial, es la conferencia “El impacto de la inteligencia artificial en el derecho y en la práctica jurisdiccional”, impartida este día, por el Maestro Philippe Prince Tritto, profesor investigador en Inteligencia Artificial (IA) y Derecho.