El Partido Verde lidera las preferencias en San Luis Potosí y se consolida rumbo al 2027

lunes, septiembre 22, 2025

San Luis Potosí, 22 de septiembre de 2025

🟢El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí se consolida como la fuerza política más fuerte y con mayor respaldo ciudadano rumbo al 2027, de acuerdo con la encuesta publicada este día en el periódico Reforma, uno de los medios nacionales de mayor prestigio.

El estudio señala que, si hoy fueran las elecciones a Gobernador, el Partido Verde alcanzaría 46% de la preferencia electoral, lo que representa una ventaja de 19 puntos sobre el segundo lugar (PAN, con 27%) y más del doble respecto a los demás partidos.

El Presidente Estatal del PVEM, Ignacio Segura Morquecho, reconoció que este respaldo ciudadano es resultado del buen gobierno encabezado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien ha sabido conducir a San Luis Potosí con visión, logrando resultados históricos en materia de crecimiento económico, infraestructura y mejora en la calidad de vida de las y los potosinos:

“El liderazgo de Ricardo Gallardo ha marcado un antes y un después en nuestro estado. Su gobierno ha transformado a San Luis Potosí con acciones concretas que hoy se reflejan en el progreso, en una economía más sólida y en una infraestructura que impulsa el desarrollo de todos. Gracias a ese trabajo, el Verde está más fuerte que nunca y preparado para los retos que vienen.”

La encuesta también refleja que la mayoría de la ciudadanía considera que San Luis Potosí va por buen camino, destacando la confianza en el rumbo que se ha trazado desde el Gobierno del Estado.

Con esta clara ventaja, el Partido Verde refrenda su compromiso de seguir trabajando de la mano de la sociedad, consolidando un proyecto sólido, incluyente y visionario que garantice el futuro de San Luis Potosí.

El Verde en San Luis Potosí es el presente y el futuro.

Con información de Reforma

