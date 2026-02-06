El Partido Verde fortalece su proyecto en San Luis Potosí con la incorporación de Aranzazú Puente

La diputada del VIII Distrito Local se integra al PVEM acompañada de su equipo, en un acto que refrenda la pluralidad, el liderazgo femenino y el fortalecimiento del proyecto de cambio en el estado.

La tarde de este jueves 5 de febrero, la diputada local por el VIII Distrito, Aranzazú Puente Bustiundui, se integró formalmente a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí, acompañada de perfiles que han formado parte de su proyecto político y que hoy se suman a este movimiento de transformación.

Durante su mensaje, la diputada agradeció la apertura del Partido Verde y destacó que esta afiliación representa una nueva etapa construida desde la congruencia y el compromiso con la ciudadanía:

“Hoy quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Partido Verde Ecologista de México, que a partir de este día se convierte en nuestra nueva casa. No se trata de cambiar convicciones, sino de profundizarlas y actualizarlas frente a las realidades que hoy vive nuestra sociedad”.

Aranzazú Puente subrayó que llega al PVEM con un equipo plural y con la firme disposición de sumar y construir:

“Somos un equipo integrado por distintas voces e ideas, unido por una misma causa: transformar con responsabilidad, compromiso y visión de futuro. Llegamos a trabajar, a escuchar y a dar resultados, porque la política debe servir a la gente”.

Asimismo, afirmó que el Partido Verde representa una visión moderna e integral de desarrollo, donde el bienestar social y la responsabilidad con el entorno van de la mano:

“Aquí encontramos un espacio donde las ideas pueden crecer sin límites, siempre al servicio de la gente y de un mejor futuro para San Luis Potosí”.

En su intervención, la senadora Ruth González Silva dio la bienvenida a la diputada y destacó que su incorporación fortalece al Partido Verde como el espacio donde hoy se construye el cambio en el estado:

“Querida Aranzazú, bienvenida. Estás del lado correcto de la historia de San Luis Potosí. Todas y todos compartimos un solo objetivo: que a nuestro estado le vaya bien. El Partido Verde ha demostrado con hechos que sí se puede gobernar con trabajo, dignidad y resultados”.

La senadora subrayó que el crecimiento del PVEM no es casualidad, sino producto del trabajo territorial y de la cercanía con la ciudadanía:

“No es casualidad que seamos la primera fuerza política en San Luis Potosí, ni que gobernemos la mayoría de los municipios, ni que tengamos una representación sólida en los congresos. La gente está convencida de que el Verde es la mejor opción para el cambio que hoy vive nuestro estado”.

Finalmente, enfatizó el liderazgo femenino y el trabajo en territorio:

“La gente no quiere políticos en los escritorios, nos quiere en las calles, en las colonias y en las comunidades. En el Partido Verde y en San Luis Potosí, es tiempo de mujeres”.

Por su parte, Ignacio Segura Morquecho, Secretario General del Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí, señaló que la incorporación de Aranzazú Puente refrenda el carácter plural y abierto del partido:

“En el Partido Verde somos un instituto político de ideas jóvenes, plurales y abiertas. Celebramos la llegada de la diputada Aranzazú Puente porque creemos en la suma de esfuerzos y en la participación de mujeres y hombres comprometidos con lo mejor para San Luis Potosí y para nuestro país”.

Agregó que el PVEM continúa fortaleciéndose rumbo al futuro:

“Hemos trabajado de la mano con todos los sectores de la sociedad y llegaremos más fortalecidos que nunca al proceso electoral de 2027”.

El Partido Verde Ecologista de México reitera que tiene las puertas abiertas a quienes deseen aportar ideas, experiencia y trabajo, convencido de que la pluralidad de perfiles enriquece el proyecto de cambio que se vive en San Luis Potosí y de que cada día más potosinas y potosinos se suman a este movimiento transformador.