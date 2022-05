El México Bronco puede despertar en cualquier momento : Mauricio Contreras .

Toño Martínez

Cuidado con torear al México Bronco porque puede despertar en el momento menos esperado cuando la gente se desespere al no ser atendida ni escuchada y por la incertidumbre; un ejemplo fue 1910 cuando el presidente Porfirio Díaz celebraba a toda pompa el Centenario de la Independencia Nacional y su cumpleaños en Septiembre, y en Noviembre estalló la Revolución Mexicana, advirtió el profesor Mauricio Contreras, ex líder estatal del Partido de la Revolución Democrático (PRD).

De ideología izquierdista progresista, Mauricio Contreras en un breve repaso a las condiciones sociales, políticas, económicas y en materia de re seguridad que sacuden el país en este momento; reconoció algunas coincidencias en la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero admitió que el proyecto de la cuarta transformación no esta haciendo un papel completo ni actuando en concordancia y la gente se empieza a desencantar.

Para comenzar es un hecho que López Obrador considere como pilar a su plan de gobierno al partido Movimiento Regeneración Nacional ( MORENA) y a sus funcionarios de gobierno tampoco.

MORENA no existe como partido político, no tiene organización ni militancia y su presencia gira en torno a López Obrador.

En cuanto al equipo de presidente tengo que ser muy franco : muchos, una gran parte de los funcionarios están solo por un trabajo no por coincidir con su proceso de transformación añadió Mauricio Contreras.

Si lo sumamos al actuar errático de los demás actores políticos que giran en torno al presidente, no presagia la permanencia del proyecto de nación por fallas cada vez más pronunciadas en perjuicio de más mexicanos que comienzan a notar y sufrir sus consecuencias.

Un ejemplo es la ausencia de personas con preparación e inteligencia en materia de seguridad, que recurren a esquemas obsoletos para enfrentar la violencia y crimen; el fuego no se combate con fuego porque arde más.

López Obrador desarrolla un plan diferente para restablecer la seguridad atendiendo el origen del delito, pero no veo una participación clara de su gente en la misma sinfonía, expreso.

En contra parte, +añadió Mauricio Contreras- está el desinterés de la gente en asumir posturas enérgicas para exigir resultados del gobierno; la gente se volvió apática, no se une y los intentos de actuar más demandante quedan empobrecidos.

Hay doble moral en ambas partes, y quién pierde es México precisó.

No es como en los sesentas y setentas cuando ante cualquier omisión, abuso, inconformidad por medidas oficiales el pueblo salía a las calles a protestar.

Aun así, refirió Mauricio Contreras la cuerda está tirante y como ‘el pueblo se cansa de tanta tranza” el México bronco puede emerger sorpresivamente reiteró.

Hay que ver entonces…

