El mejor reconocimiento para personal de la salud es darles un respiro cuidándonos en serio

· Personal médico y de enfermería está cansado y no ha visto a su familia, el mejor regalo para ellos es evitar a toda costa que unas horas de diversión se conviertan en una crisis, señaló el director general Zoé Robledo.

· Galardonó IMSS a 28 Unidades con el Premio IMSS a la Competitividad y 27 Unidades con el Distintivo Águila IMSS a la Competitividad.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo, hizo un enérgico llamado a la población a actuar con responsabilidad, no tener reuniones, quedarse en casa y guardar la sana distancia en la recta final del año, a fin de “darle un respiro” al personal de salud que ya está cansado a causa de la pandemia.

En el marco de la entrega del Premio IMSS a la Competitividad, el titular del Seguro Social pidió a todos hacer una reflexión íntima, profunda cada vez que se tome una decisión tan sencilla como ir a una fiesta o no, salir a hacer una compra o no, hacer una visita a un familiar o no.

“Es un llamado enérgico, solidario a la corresponsabilidad ciudadana, en nuestras manos está que está situación, de por sí delicada, no se salga de control”, indicó.

“Piensen esto, si los ciudadanos están cansados de no salir, los trabajadores de la salud están cansados de no poder ir a su casa también, también están cansados de no poder ver a su familia y los están cuidando porque no los quieren contagiar”, añadió.

Zoé Robledo señaló que ya pasaron 294 días desde el primer caso confirmado en México. Los 81 mil 145 trabajadores de la salud que integran los 2 mil 454 Equipos COVID-19 que han laborado en promedio 300 mil horas por trabajador, se les debe de dar un respiro, porque están cansados y fatigados de no poder ir a sus casas y ver a sus familias.

“Cuidémonos en serio, ese es el mejor regalo que le pueden hacer, la mayor y más grande muestra de agradecimiento no está en un aplauso, está en quedarse en una casa, está en demorar las horas de la diversión, es también una forma de expresarles respeto por lo que está ocurriendo en los hospitales”, remarcó.

En otro orden de ideas, el director general del IMSS señaló que el actuar de las Unidades Médicas, Sociales y Administrativas del Instituto pudieron impulsar acciones de innovación de procesos, de mejora de desempeño y de atención de calidad a los derechohabientes.

Por ello, manifestó que se debe reconocer el trabajo y los procesos de 55 Unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social: 28 Unidades con el Premio IMSS a la Competitividad (14 unidades médicas, 9 unidades administrativas y 5 unidades sociales), y 27 Unidades con el Distintivo Águila IMSS a la Competitividad (13 Unidades Médicas, 10 unidades administrativas, una Escuela de Enfermería (Siglo XXI), una guardería, un Centro Vacacional y el Centro de Seguridad Social para el Bienestar Familiar.

Por su parte, Patricia Pérez de los Ríos, titular de la Unidad de Integridad y Transparencia, aseguró que el Premio IMSS a la Competitividad ha transformado al Instituto y lo ha vuelto un mejor lugar para todas las personas que reciben sus servicios y para quienes aquí trabajan.

“Las 174 unidades que concluyeron el certamen de evaluación deben sentirse muy orgullosas y, particularmente, las 55 ganadoras. Demostraron con la solidez de compromiso con la familia mexicana y nos recuerdan con la contundencia que, solo el ejemplo tiene que la Familia IMSS es resiliente y entregada a su comunidad, su satisfacción es nuestra razón de ser”, expuso.

En tanto, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), doctor Arturo Olivares Cerda, refirió que las unidades médicas, administrativas y sociales que hoy se reconocen “son un espejo” de la calidad profesional y humana de la fuerza laboral del Instituto

“Este Premio IMSS a la Competitividad debe ser un factor de unidad y de incentivarnos a todos, autoridades y dirigencia sindical, a redoblar esfuerzos para salir airosos en este último tramo de la pandemia”, señaló.

Premios IMSS a la Competitividad

Los galardonados fueron en la modalidad de Premio IMSS a la Competitividad la doctora Leonor de la Cruz Ángeles, titular de la UMF No. 248 de San Mateo Atenco de la representación Estado de México Poniente; el licenciado Ricardo Juárez Ramírez, encargado de la subdelegación Morelia de la representación Michoacán; la doctora Siulie Silva Quiroz, encargado de la subdelegación 1 Magdalena de las Salinas de la representación Ciudad de México Norte; la licenciada Gabriela Flores Guzmán, titular de la Guardería Ordinaria No. 2 de la representa Puebla; contador público Guillermo César Garduño Patiño, titular del Centro Vacacional La Trinidad de la representación Tlaxcala; la licenciada Levinia Donají Pérez Lira, titular de la subdelegación Tlaxcala de la representación Tlaxcala.

Mientras que en distintivo Águila Oro fue condecorado el doctor José Humberto Contreras Domínguez, titular de la UMF No. 2 Puebla de la representación Puebla; recibió distintivo Doble Águila Oro el licenciado Jorge Andrade Lechuga, titular de la Subdelegación Pachuca de la representación Hidalgo; en distintivo Águila Oro el licenciado Iván Orlando Paredes Espinosa, titular del Almacén Delegacional de la representación Ciudad de México Norte; y en distintivo Águila Platino la maestra Edith Castillo Rodríguez, encargada de la Escuela de Enfermería Siglo XXI de la representación Ciudad de México Sur.

También, las unidades que han destacado en la atención de la pandemia, como la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades No. 25 del Centro Médico Nacional del Noreste que obtuvo el Distintivo Águila Doble Oro; el Hospital General de Zona con Medicina Familia No. 16 en Chihuahua con el Distintivo Águila Oro y el Hospital General de Zona No. 33 Félix U. Gómez de Nuevo León que obtuvo el Premio IMSS a la Competitividad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...