San Luis Potosí
ESTADO

EJECUTAN A BALAZOS A RAFAEL CÁRDENAS EN VILLA DE ZARAGOZA

By Redacción
34
Créditos: Ajedrez Político
domingo, noviembre 23, 2025

Este domingo 23 de noviembre asesinaron a balazos a Rafael Cárdenas Goveaexregidor priísta y excandidato a la alcaldía de Villa de Zaragoza hasta en tres ocasiones, víctima de un violento ataque armado en dicho municipio metropolitano tras recibir múltiples disparos mientras circulaba a bordo de su camioneta.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del carril La Bonita, zona rural del municipio, donde vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Al arribar corporaciones de seguridad, localizaron a la víctima dentro del vehículo, presentando al menos siete impactos de bala, según los primeros reportes policiales.

Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) y Policía de Investigación (PDI) acordonaron el área para iniciar las diligencias correspondientes, mientras que personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, así como la identidad de los agresores. El hecho ha generado preocupación entre habitantes de Villa de Zaragoza, municipio que en los últimos meses ha registrado hechos de acto impacto criminal y político.

Con información de Ajedrez Político

