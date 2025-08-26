EDUCACIÓN Y ESPACIOS DIGNOS PARA LA REGIÓN CENTRO

• Con obras el Gobernador Ricardo Gallardo transforma escuelas y espacios de convivencia en todo el Estado.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, presenta avances contundentes en infraestructura educativa y recreativa en todo el Estado para apoyar sin límites a la educación.

En lo que se refiere a la región Centro el Mandatario Estatal trabaja para todas y todos, por eso en Soledad de Graciano Sánchez su Gobierno rehabilitó la primaria “Niños Héroes” y la secundaria técnica 36, además de construir una nueva secundaria en Valle de la Palma y la primaria “Graciano Sánchez” en Enrique Estrada. También se amplió la preparatoria Tomás Miranda Leura.

En Tierra Nueva entregó equipo y mobiliario escolar; en la capital rehabilitó la primaria “Hombres del Mañana”; en Santa María del Río renovó la escuela “Alberto Carrera Torres”; y en Villa de Arriaga se construye un nuevo plantel del Colegio de Bachilleres.

Además, para fortalecer la estrategia integral de seguridad y brindar paz y estabilidad a las familias la administración estatal también trabaja para mejorar los espacios para la convivencia familiar: en Escalerillas se construyó un parque recreativo; en Villa de Pozos entregó la plaza Las Águilas y rescató espacios como el deportivo El Circuito y la plaza Los Silos; y El Álamo, Santa María del Río.