26.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
ESTADO

EDUCACIÓN Y ESPACIOS DIGNOS PARA LA REGIÓN CENTRO

By Redacción
92
spot_img
martes, agosto 26, 2025

• Con obras el Gobernador Ricardo Gallardo transforma escuelas y espacios de convivencia en todo el Estado.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, presenta avances contundentes en infraestructura educativa y recreativa en todo el Estado para apoyar sin límites a la educación.
En lo que se refiere a la región Centro el Mandatario Estatal trabaja para todas y todos, por eso en Soledad de Graciano Sánchez su Gobierno rehabilitó la primaria “Niños Héroes” y la secundaria técnica 36, además de construir una nueva secundaria en Valle de la Palma y la primaria “Graciano Sánchez” en Enrique Estrada. También se amplió la preparatoria Tomás Miranda Leura.
En Tierra Nueva entregó equipo y mobiliario escolar; en la capital rehabilitó la primaria “Hombres del Mañana”; en Santa María del Río renovó la escuela “Alberto Carrera Torres”; y en Villa de Arriaga se construye un nuevo plantel del Colegio de Bachilleres.
Además, para fortalecer la estrategia integral de seguridad y brindar paz y estabilidad a las familias la administración estatal también trabaja para mejorar los espacios para la convivencia familiar: en Escalerillas se construyó un parque recreativo; en Villa de Pozos entregó la plaza Las Águilas y rescató espacios como el deportivo El Circuito y la plaza Los Silos; y El Álamo, Santa María del Río.

Artículo anterior
Renata Zarazúa: ¿cuánto dinero ganó por avanzar a la segunda ronda del US Open 2025?
Artículo siguiente
Recolectan más de 7 toneladas de residuos en un solo día en distintos puntos de la ciudad
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.