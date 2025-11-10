EDUCACIÓN SUPERIOR LLEGA A XILITLA CON APOYO DEL ESTADO 

* La Universidad Politécnica amplía su presencia en la Huasteca con una nueva oferta académica en modalidad mixta que fortalece el desarrollo educativo y profesional de la región.

Gracias al apoyos sin límites que el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona brinda a estudiantes de nivel superior y al trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y el ayuntamiento de Xilitla, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) firmó un convenio para impartir la Licenciatura en Negocios y Mercadotecnia en modalidad mixta, lo que beneficiará a jóvenes de la Huasteca para que no tengan que trasladarse a la capital.

El presidente municipal de Xilitla, Óscar Márquez, destacó que esta iniciativa fortalecerá el desarrollo económico y social del municipio al formar profesionistas con visión innovadora y emprendedora. Los programas contarán con docentes de la capital y espacios equipados por el ayuntamiento que replicarán los laboratorios del campus principal.

Con esta acción, la UPSLP reafirma su compromiso sin límites con la educación en cada rincón de San Luis Potosí.