DURANTE SEPTIEMBRE CONSERVÓ GOBIERNO ESTATAL 127 KILÓMETROS DE CAMINOS

• La JEC atiende caminos y carreteras para brindar una movilidad sin límites, con traslados seguros y sin contratiempos.

Durante septiembre, la Junta Estatal de Caminos (JEC), reportó la conservación de 127 kilómetros de caminos, con el fin de garantizar mejores vías de comunicación terrestre en las cuatro regiones del Estado, beneficiando a miles de habitantes de más de 18 municipios.

Como parte del trabajo sin límites que ha instruido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el titular de la JEC Francisco Reyes Novelo, informó que se consideraron obras de bacheo en los caminos más afectados, limpieza de laterales o drenaje, además de chapoleo, retiro de derrumbes, instalación de señalamiento y aplicación de pintura.

Los municipios donde se trabajó son: Axtla de Terrazas, Rayón, Rioverde, Villa Juárez, Tamazunchale, Real de Catorce, San Martín, Tanquián de Escobedo, San Vicente, San Luis Potosí, Aquismón, Cd. Valles, Matlapa, Tancanhuitz, Coxcatlán, Huehuetlán, Matlapa, Tanlajás, donde destacan los trabajos de bacheo de la carretera Axtla – Cómoca, camino al Aeropuerto, Circuito Potosí, Rayón – El Pajarito, Tamazunchale – Tezapotla y vialidades de la zona industrial, entre otros.