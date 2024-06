Donar sangre de forma altruista ayuda a salvar vidas: IMSS San Luis Potosí

Los donantes deben cumplir con requisitos muy específicos: encontrarse sanos, sin síntomas de gripe, tos o catarro; no haberse hecho algún tatuaje o perforación en el último año.

Cada donación de sangre equivale a 450 mililitros, lo correspondiente al 10 por ciento del total del volumen sanguíneo de cada persona,

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra este 14 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí llama a las personas de entre 18 y 65 años a sumarse a este procedimiento de manera altruista para salvar vidas.

Al respecto, la jefa de Prestaciones Médicas del IMSS, doctora Angélica Cristina Rodríguez Néster, destacó la importancia de las personas voluntarias altruistas, quienes, sin la necesidad de donar para algún familiar o amigo, otorgan su sangre sólo por el hecho de ayudar al prójimo.

Refirió que los donantes deben cumplir con requisitos muy específicos: encontrarse sanos, sin síntomas de gripe, tos o catarro; no haberse hecho algún tatuaje o perforación en el último año.

Rodríguez Néster señaló que la sangre es un tejido necesario para atender varios padecimientos; sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado sintetizar algún elemento que pueda sustituirlo y la única firma de obtenerlo es mediante donadores.

Informó que en el IMSS San Luis Potosí se realizaron solo 59 donaciones de forma altruista durante 2023, por lo que es muy importante concientizar sobre esta acción de empatía y solidaridad que ayuda a salvar vidas.

Detalló que la persona donadora es evaluada por especialistas en detectar factores que pueden significar un riesgo para el paciente y se aplican varias pruebas con la más alta tecnología, que permiten detectar infecciones en etapas muy tempranas para excluir la sangre que no es óptima.

Explicó que las personas candidatas a donar participan en un pre-filtro donde se verifican su temperatura, presión arterial y peso, así como niveles de glucosa, y hemoglobina, además de un cuestionario confidencial de auto exclusión, que tienen como fin obtener sangre segura para uso transfusional.

La especialista del IMSS resaltó que, para llevar a cabo los procesos de donación altruista, el instituto en la entidad cuenta con los Bancos de Sangre ubicados en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, en la capital potosina, y en el HGZ No. 6 de Ciudad Valles, que otorga el servicio a la población de la zona Huasteca.

Destacó la importancia de contar con sangre segura y suficiente, pues forma parte del tratamiento oportuno de personas que llegan a sufrir algún accidente de gravedad; también es indispensable para quienes padecen enfermedades crónicas como cáncer, leucemia, insuficiencia renal o anemia; reciben algún trasplante o para mujeres embarazadas al momento del parto o cesárea, entre otras situaciones donde sea vital la transfusión, indicó.

Precisó que los requisitos para poder donar consisten en tener de 18 a 65 años, medir por lo menos un metro cincuenta centímetros, pesar más de 50 kilos, presentarse con un ayuno mínimo de cuatro horas y no consumir alimentos con exceso de grasa en un lapso de 24 horas previas a la donación; además, los voluntarios no deben haberse hecho cirugías recientemente, ni tatuajes o perforaciones en el último año, y no estar tomando medicamentos.

Indicó que cada donación de sangre equivale a 450 mililitros, lo correspondiente al 10 por ciento del total del volumen sanguíneo de cada persona, y se puede fraccionar en cuatro productos: concentrado eritrocitario, plaquetas, plasma y crioprecipitado, una persona puede donar sangre hasta dos veces al año.

Share this: Twitter

Facebook